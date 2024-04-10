Шеф Пентагону про атаки на російські НПЗ: Україні краще зосередитись на військових цілях

На думку Ллойда Остіна, удари по російських нафтопереробних заводах можуть негативно вплинути на глобальну енергетичну ситуацію

Ллойд Остін (Фото: ЕРА, MAST IRHAM)

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що українській армії слід зосередитись на ударах по російських цілях, які мають "безпосередній вплив на війну", ніж атакувати нафтопереробні заводи на території ворога. Його цитує Bloomberg.

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"Ці атаки можуть опосередковано вплинути на глобальну енергетичну ситуацію. Україні краще переслідувати тактичні й оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу", - сказав він.

Шеф Пентагону також закликав Конгрес схвалити додаткову військову допомогу Україні і підкреслив, що така допомога сприятиме також збільшенню оборонного виробництва у самих Сполучених Штатах, ці гроші сприятимуть роботі оборонної промисловості.

Заяву Остіна про НПЗ засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування.

"Думаю, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів", - сказав він.

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ впало виробництво бензину. Російські нафтопереробні заводи за три тижні березня зменшили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.

Удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

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