США можуть виступати проти ударів по території РФ, але не заборонити нам боротися — Шмигаль

Шмигаль заявив, що якщо Україна перестане чинити опір, то росіяни влаштують геноцид на її території

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що США не можуть заборонити Україні боротися за незалежність, коментуючи позицію Вашингтона, який виступає проти ударів по нафтопереробних заводах у Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю ERR.

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За його словами, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна не підтримує удари по НПЗ у Росії, але не може заборонити Україні продовжувати боротися за свободу та незалежність.

Він зазначив, що війна дуже важка, але українці не можуть перестати боротися.

"Якщо ми зупинимося хоч на секунду, вони просто вб'ють нас, влаштують геноцид на території України, і все закінчиться дуже швидко. Ми знаходимо у собі хоробрість захищати свою країну, а також демократичні та європейські цінності. Це наш вибір, це екзистенційний вибір", – сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що люди в Україні втомилися, але вони не виснажені.

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ впало виробництво бензину. Російські нафтопереробні заводи за три тижні березня зменшили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.

Удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

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