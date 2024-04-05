США могут выступать против ударов по территории РФ, но не запретить нам бороться — Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что если Украина перестанет сопротивляться, то россияне устроят геноцид на ее территории

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что США не могут запретить Украине бороться за независимость, комментируя позицию Вашингтона, который выступает против ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России. Об этом он сообщил в интервью ERR.

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По его словам, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна не поддерживает удары по НПЗ в России, но не может запретить Украине продолжать бороться за свободу и независимость.

Он отметил, что война является очень тяжелой, но украинцы не могут перестать сражаться.

"Если мы остановимся хоть на секунду, они просто убьют нас, устроят геноцид на территории Украины, и всё закончится очень быстро. Мы находим в себе храбрость защищать свою страну, а также демократические и европейские ценности. Это наш выбор, это экзистенциальный выбор", — сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что люди в Украине устали, но они не истощены.

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ упало производство бензина. Российские нефтеперерабатывающие заводы за три недели марта снизили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске (Татарстан), после чего там возник пожар.

Удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.

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