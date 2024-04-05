Шмигаль: За останні тижні Росія знищила 80% українських ТЕЦ
Протягом останніх тижнів Росія знищила 80% українських теплоелектроцентралей. Про це в інтерв'ю ERR заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор – тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі <...> На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей", – розповів він.
За словами прем'єра, це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.
Україна співпрацює з союзниками, створюючи децентралізовану систему постачань енергії, додав Шмигаль.
- Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про злет авіації.
- Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджені дитячий табір та будинки на Хмельниччині.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.
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