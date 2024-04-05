Шмигаль: За останні тижні Росія знищила 80% українських ТЕЦ

За словами прем'єра, йдеться про понад шість гігаватів потужностей української енергомережі

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Протягом останніх тижнів Росія знищила 80% українських теплоелектроцентралей. Про це в інтерв'ю ERR заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На жаль, Росія продовжує енергетичний терор – тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей нашої енергомережі <...> На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей", – розповів він.

За словами прем'єра, це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.

Україна співпрацює з союзниками, створюючи децентралізовану систему постачань енергії, додав Шмигаль.

Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджені дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

Читайте також: Удари Росії по енергетиці потрібні для максимальної дестабілізації України — генерал СБУ