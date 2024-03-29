Через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині

Ракета Х-101 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Унаслідок російської атаки у Хмельницькій області пошкоджено приватні житлові будинки та приміщення басейну дитячого табору. Про це повідомили в обладміністрації.

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Через атаку РФ пошкодження отримали шість приватних житлових будинків у громадах області, а також приміщення басейну дитячого табору – пошкоджено вікна та дахи, зазначили у відомстві.

Постраждалих немає, працюють усі відповідні служби, підсумували в ОВА.

Уночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. У результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури.

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