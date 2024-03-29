Росія завдала ракетного удару по регіонах: пошкоджені ТЕС і ГЕС – Укренерго
Вночі 29 березня Росія масовано атакувала енергетичні об'єкти України: пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. Про це повідомили в Укренерго.
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За даними компанії, у Дніпропетровській області застосовують аварійні відключення світла, у Харківській — графіки погодинних відключень.
Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.
- 22 березня 2024 року росіяни здійснили найбільшу атаку на енергосистему України за весь час війни. Для атаки вони використовували 63 дрони-камікадзе та 88 ракет різного типу. Протиповітряній обороні вдалося збити 55 "шахедів" та 37 ракет.
- Пошкодження були у різних регіонах, але найбільше постраждав Харків, де росіянам вдалося створити блекаут. Також у ДніпроГЕС влучило вісім ракет, станцію виведено з ладу.
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