Росія завдала ракетного удару по регіонах: пошкоджені ТЕС і ГЕС – Укренерго

МіГ-31 (Фото: EPA)

Вночі 29 березня Росія масовано атакувала енергетичні об'єкти України: пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. Про це повідомили в Укренерго.

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За даними компанії, у Дніпропетровській області застосовують аварійні відключення світла, у Харківській — графіки погодинних відключень.

Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.

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