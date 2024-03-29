Атака по Україні: Росія запустила різні типи ракет – Польща підняла авіацію
Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних Сил України та Оперативне командування Польщі.
О 00:32 Повітряні сили попереджали про активність бортів Ту-95МС, а о 03:52 військові повідомили про пуски керованих ракет.
О 04:51 Повітряні сили повідомили про зліт трьох МІГ-31К – носіїв "Кинджалів", а о 04:54 – про пуски ракет.
О 04:59 Оперативне командування Польщі повідомило про зліт авіації, через "інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації".
"Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені", – повідомили польські військові.
Пізно ввечері 28 березня на Київщині пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136.
- 24 березня Польща підняла власну авіацію через ракетний обстріл РФ території України, після чого одна ціль перетнула польський повітряний простір.
- Після порушення повітряного простору країни МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень від РФ.
- Польське військове командування пояснило, що ракету не стали збивати, бо "це було б ризиковано".
- 25 березня очільник польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про цей інцидент.
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