Атака по Україні: Росія запустила різні типи ракет – Польща підняла авіацію

МІГ-31 (Фото: EPA)

Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації. Про це повідомляли Повітряні сили Збройних Сил України та Оперативне командування Польщі.

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О 00:32 Повітряні сили попереджали про активність бортів Ту-95МС, а о 03:52 військові повідомили про пуски керованих ракет.

О 04:51 Повітряні сили повідомили про зліт трьох МІГ-31К – носіїв "Кинджалів", а о 04:54 – про пуски ракет.

О 04:59 Оперативне командування Польщі повідомило про зліт авіації, через "інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації".

"Усі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущені", – повідомили польські військові.

Пізно ввечері 28 березня на Київщині пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136.

24 березня Польща підняла власну авіацію через ракетний обстріл РФ території України, після чого одна ціль перетнула польський повітряний простір.

Після порушення повітряного простору країни МЗС Польщі заявило, що вимагатиме пояснень від РФ.

Польське військове командування пояснило, що ракету не стали збивати, бо "це було б ризиковано".

25 березня очільник польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про цей інцидент.

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