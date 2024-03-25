Заліт російської ракети до Польщі. Глава МЗС країни говоритиме з генсеком НАТО

Радослав Сікорський каже, що вимагає у Росії пояснень, отримуючи у відповідь демагогію

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що говоритиме з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом щодо російської ракети, яка перетнула повітряний простір Польщі під час атаки на Україну 24 березня. Про це повідомляє PAP.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, сьогодні відбудеться тематична нарада в канцелярії прем'єр-міністра. Далі у Сікорського запланована зустріч зі Столтенбергом.

"Це неприпустимо. Ми вимагатимемо пояснень, але отримуємо якусь демагогію", – висловився він, нагадавши, що вчора було викликано російського посла до МЗС Польщі.

Раніше речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський пояснив, чому Польща не збила ворожу ракету.

За його словами, вона б "все одно повернулася до України", а її збиття було б ризикованим насамперед для поляків, які живуть на кордоні.

У ніч проти 24 березня Росія вдарила по Україні 29 крилатими ракетами. Одна з них о 4:23 ранку залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Польські військові про всяк випадок підняли винищувачі, але не збили її – вона повернулася на територію України.

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що російська ракета уночі 24 березня порушила повітряний простір країни, заявивши, що Варшава вимагатиме від Москви пояснень.

Читайте також: 63% поляків вважають, що Польщі слід збивати російські ракети на кордоні з Україною – опитування