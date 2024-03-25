Залет российской ракеты в Польшу. Глава МИД страны будет говорить с генсеком НАТО

Радослав Сикорский говорит, что требует в России объяснений, получая ответную демагогию

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу российской ракеты, пересекшей воздушное пространство Польши во время атаки на Украину 24 марта. Об этом сообщает PAP.

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По его словам, сегодня состоится тематическое совещание в канцелярии премьер-министра. Далее у Сикорского запланирована встреча со Столтенбергом.

"Это недопустимо. Мы будем требовать объяснений, но получаем какую-то демагогию", – высказался он, напомнив, что вчера был вызван российский посол в МИД Польши.

Ранее спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский объяснил, почему Польша не сбила вражескую ракету.

По его словам, она бы "все равно вернулась в Украину", а ее ущерб был бы рискован прежде всего для поляков, живущих на границе.

В ночь на 24 марта Россия ударила по Украине 29 крылатыми ракетами. Одна из них в 4:23 утра залетела на 39 секунд на территорию Польши в районе села Осердув. Польские военные на всякий случай подняли истребители, но не сбили ее – она вернулась на территорию Украины.

Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что российская ракета ночью 24 марта нарушила воздушное пространство страны, заявив, что Варшава потребует от Москвы объяснений.

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