Российская ракета залетела в Польшу. В Варшаве будут требовать от России объяснений
Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что российская ракета в ночь на 24 марта нарушила воздушное пространство страны. Об этом идет речь на правительственном сайте Польши.
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"Польша потребует от РФ объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны", — говорится в сообщении.
Министерство призвало Россию прекратить террористические воздушные атаки на Украину, прекратить войну и заняться своими внутренними проблемами.
"Выражаем соболезнования жертвам российских бомбежек и их близким. Республика Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра границ", — заявило министерство.
- В ночь на 24 марта Россия ударила по Украине 29 крылатыми ракетами. Одна из них в 4:23 утра залетела на 39 секунд на территорию Польши в районе села Осердув. Польские военные на всякий случай подняли истребители, но не сбили ее – и она вернулась на территорию Украины.