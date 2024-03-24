Российская ракета залетела в Польшу. В Варшаве будут требовать от России объяснений

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на использование Россией польского воздушного пространства для удара по Украине

Фото: правительство Польши

Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что российская ракета в ночь на 24 марта нарушила воздушное пространство страны. Об этом идет речь на правительственном сайте Польши.

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"Польша потребует от РФ объяснений в связи с очередным нарушением воздушного пространства страны", — говорится в сообщении.

Министерство призвало Россию прекратить террористические воздушные атаки на Украину, прекратить войну и заняться своими внутренними проблемами.

"Выражаем соболезнования жертвам российских бомбежек и их близким. Республика Польша осуждает все формы терроризма и попытки силового пересмотра границ", — заявило министерство.