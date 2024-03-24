Російська ракета залетіла в Польщу. У Варшаві вимагатимуть від Росії пояснень

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на використання Росією польського повітряного простору для удару по Україні

Фото; уряд Польщі

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що російська ракета уночі 24 березня порушила повітряний простір країни. Про це йдеться на урядовому сайті Польщі.

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"Польща вимагатиме від РФ пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни", – йдеться в повідомленні.

Міністерство закликало Росію припинити терористичні повітряні атаки на Україну, припинити війну і зайнятися своїми внутрішніми проблемами.

"Висловлюємо співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким. Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів", – заявило міністерство.