Російська ракета залетіла в Польщу. У Варшаві вимагатимуть від Росії пояснень
Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що російська ракета уночі 24 березня порушила повітряний простір країни. Про це йдеться на урядовому сайті Польщі.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Польща вимагатиме від РФ пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни", – йдеться в повідомленні.
Міністерство закликало Росію припинити терористичні повітряні атаки на Україну, припинити війну і зайнятися своїми внутрішніми проблемами.
"Висловлюємо співчуття жертвам російських бомбардувань та їхнім близьким. Республіка Польща засуджує всі форми тероризму та спроби силового перегляду кордонів", – заявило міністерство.
- У ніч проти 24 березня Росія вдарила по Україні 29 крилатими ракетами. Одна з них о 4:23 ранку залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Польські військові про всяк випадок підняли винищувачі, але не збили її – вона повернулася на територію України.