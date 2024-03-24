Польща підняла авіацію під час атаки РФ на Україну: одна ракета залетіла на її територію

На захід України сьогодні летіло два десятки ракет. У Польщі про всяк випадок активували авіацію

Фото: Міноборони Польщі

Вранці 24 березня в Польщі підняли авіацію під час російської ракетної атаки на Україну, повідомили місцеві збройні сили. Одна з ракет залетіла у повітряний простір Польщі.

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Оперативне командування польської армії спостерігало за інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, а коли ракети полетіли на захід України, у Польщі вирішили "активувати авіацію".

У зв'язку з цим жителів Польщі попередили, що може бути гучно, особливо в південно-східній частині країни.

Dowództwo Operacyjne RSZ obserwuje dzisiejszej nocy intensywną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związaną z uderzeniami lotniczo-rakietowymi na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienia… pic.twitter.com/hnhbaxanVc — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) March 24, 2024

Мер Львова Андрій Садовий розказав, що на область летіло близько 20 ракет і сім "шахедів", їхніми цілями були об'єкти критичної інфраструктури.

ОНОВЛЕНО о 7:55. Одна російська крилата ракета о 4:23 ранку залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Міноборони країни повідомляє, що ситуація для Польщі перебувала під контролем.