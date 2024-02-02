63% поляків вважають, що Польщі слід збивати російські ракети на кордоні з Україною – опитування

Прапор Польщі (Фото: Polskie Radio)

63% поляків вважають, що Польща має розпочати переговори з Україною і НАТО про збиття російських ракет, які летять у напрямку Польщі, у прикордонних регіонах України. Про це свідчать результати опитування IBRiS на замовлення польського видання Rzeczpospolita.

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На запитання, чи має Польща вести переговори з НАТО та Україною про забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України, аби мати змогу збивати російські ракети, що летять у бік Польщі, 37,6% респондентів відповіли "однозначно так", а 31,7% – "скоріше так".

Протилежну думку з цього приводу висловили 17,6% респондентів. Зокрема, 9,1% відповіли на це запитання "безумовно ні", а 8,5% – "скоріше ні". Натомість 13,1% не визначилися з цього приводу.

Опитування було проведено 26-27 січня методом телефонного опитування. Опитано 1070 респондентів.

Протягом місяця під час масованих ракетних обстрілів, які Росія здійснює щодо України, Польща декілька разів підіймала в повітря бойову авіацію. Зокрема 29 грудня 2023 року, 2 та 23 січня 2024-го.

Крім того, 2022 року на території Польщі, що поблизу кордону з Україною, впала російська ракета – тоді загинули двоє поляків. 23 січня 2024 року Варшава призупинила розслідування інциденту.

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