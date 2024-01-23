Падіння ракети в Пшеводуві: Польща призупинила розслідування щодо інциденту у 2022 році – RMF FM

За даними польського видання RMF FM, у прокуратурі заявили, що таке рішення було прийняте "у зв'язку з довготривалою перешкодою, що перешкоджає подальшому провадженню"

Місце вибуху ракети у селі Пшеводув біля кордону з Україною, 15 листопада 2022 рік (Фото: EPA/Darek Delmanowicz)

Польща призупинила розслідування інциденту з падінням ракети після масованого удару Росії по Україні у листопаді 2022 року, повідомило польське видання RMF FM. Внаслідок цього удару загинули двоє людей в польському селі Пшеводув.

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За даними журналістів видання, розслідування було призупинено "у зв'язку з відсутністю будь-якої співпраці з боку України у поясненні цієї трагедії".

У прокуратурі повідомили, написали журналісти, що таке рішення було прийняте "у зв'язку з довготривалою завадою, що перешкоджає подальшому провадженню, яка полягає в очікуванні виконання запитів про міжнародну правову допомогу".

Видання зазначило, що польська сторона надіслала свої запити "багато місяців тому".

"Зазначалося, зокрема, про отримання даних, які дозволять на 100% підтвердити, хто і звідки випустив ракету", — поінформували журналісти.

Журналісти підсумували, що "призупинення провадження означає, що неможливо остаточно встановити обставини події, а отже вказати, хто саме винен у смерті громадян Польщі".

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Вибух ракети на території зерносушарки у Пшеводуві, внаслідок якого загинули двоє людей, стався вдень 15 листопада, коли Росія завдала масованого ракетного удару по об'єктах енергетики в Україні.

Польська влада тоді заявила, що ця подія – нещасний випадок. За попередньою оцінкою, туди прилетіла не російська крилата ракета, а ракета української протиповітряної оборони.

Вона влучила у вантажні ваги, куди заїжджали вантажівки з зерном, і знищила невелику адміністративну будівлю, розташовану поруч. Жертвами вибуху стали 62-річний тракторист, який віз зерно на зважування, та 60-річний завідувач складу.

Місце вибуху ракети у селі Пшеводув біля кордону з Україною, 15 листопада 2022 рік (Фото: EPA/Darek Delmanowicz)

Місце вибуху ракети у селі Пшеводув біля кордону з Україною, 15 листопада 2022 рік (Фото: EPA/Darek Delmanowicz)

18 листопада 2022 року міністр закордонних справ Кулеба заявив, що експерти від України працювали на місці падіння ракет у Польщі.

Станом на ранок неділі, 20 листопада 2022 року, в селі не було ні слідчих та експертів, що працювали біля воронки, ні поліцейських, які стояли на в'їзді до населеного пункту: обстеження території було завершене.

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