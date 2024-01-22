Польща приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

22 січня Польща також оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Польща приєдналася до декларації країн "Великої сімки" щодо так званих гарантій безпеки для України. Про це на тлі візиту польського прем'єра Дональда Туска до Києва повідомила пресслужба його канцелярії.

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"Польща приєдналася до декларації G7 – декларації, метою якої є мобілізувати демократичні країни на підтримку України", – йдеться у повідомленні.

Польське видання Polsat процитувало президента Володимира Зеленського: "Ми обговорили приєднання Польщі до декларації G7. Вдячний за вашу готовність почати роботу над безпековою угодою між нашими країнами".

Прибувши до Києва 22 січня, Туск заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".

Під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем він вшанував пам'ять полеглих у боротьбі проти російської агресії українських військових.

Польща також оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.

12 січня Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали двосторонню угоду про безпеку. LIGA.net публікувала повний текст.

Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня посол Цмоц.

16 січня французький лідер Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP.

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