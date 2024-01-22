Туск у Києві: Польща має бути найнадійнішим союзником України, геть конфлікти

Польський прем'єр зазначив, що він приїхав до української столиці ще й через безпеку Польщі

Дональд Туск (Фото: ОП)

Прем'єр Польщі Дональд Туск, який зранку 22 січня прибув з візитом до Києва, заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом". Його цитує польський телеканал TVP Info.

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"У нас є багато двосторонніх питань для обговорення, є деякі конфлікти інтересів, ми про це знаємо, будемо про це говорити. Як друзі ми маємо якомога швидше розв'язати ці проблеми, а не підтримувати й не примножувати їх", – сказав Туск.

Говорячи про російську агресію, політик додав, що йому важливо, щоб Польща була для України "найнадійнішим союзником у цій смертельній боротьбі зі злом".

"Питання боротьби з агресором для мене – абсолютно номер один", – сказав польський прем'єр.

Він резюмував тим, що перебуває з візитом у Києві не тільки заради безпеки України, а й заради безпеки Польщі та інших європейських союзників.

"Це питання безпеки всього вільного світу, і Польщі зокрема, хоча б через географію", – сказав Туск.

Польський прем'єр прибув до Києва близько 10 ранку. Він має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

13 січня 2024 року Туск заявив, що не дозволить будь-кому з представників польського уряду будувати політику на антиукраїнській позиції.

16 січня польські перевізники повністю розблокували кордон з Україною.

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