Туск в Киеве: Польша должна быть самым надежным союзником Украины, долой конфликты

Польский премьер отметил, что он приехал в украинскую столицу еще и из-за безопасности Польши

Дональд Туск (Фото: ОП)

Премьер Польши Дональд Туск, прибывший утром 22 января с визитом в Киев, заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом". Его цитирует польский телеканал TVP Info.

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"У нас есть много двусторонних вопросов для обсуждения, есть некоторые конфликты интересов, мы об этом знаем, будем об этом говорить. Как друзья мы должны как можно скорее решить эти проблемы, а не поддерживать и не приумножать их", – сказал Туск.

Говоря о российской агрессии, политик добавил, что ему важно, чтобы Польша была для Украины "самым надежным союзником в этой смертельной борьбе со злом".

"Вопрос борьбы с агрессором для меня – абсолютно номер один", – сказал польский премьер.

Он резюмировал тем, что находится с визитом в Киеве не только ради безопасности Украины, но и безопасности Польши и других европейских союзников.

"Этот вопрос безопасности всего свободного мира, и Польши в частности, хотя бы через географию", – сказал Туск.

Польский премьер прибыл в Киев около 10 утра. Он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

13 января 2024 года Туск заявил, что не позволит любому из представителей польского правительства строить политику на антиукраинской позиции.

16 января польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной.

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