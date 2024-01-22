Дональд Туск прибув з візитом до Києва – фото

Там він зустрінеться з Зеленським, Шмигалем та Кулебою

Фото: Канцелярія прем'єра Польщі (X)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув із візитом до Києва. Про це у Twitter (X) повідомила пресслужба канцелярії польського прем'єра.

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"Прем'єр Дональд Туск розпочинає свій візит до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем", – йдеться в дописі.

Це перше офіційне відрядження Туска в Україну з моменту призначення на посаду 12 грудня 2023 року.

Глава польського уряду заявив про свій намір приїхати до України 28 грудня 2023 року. Метою поїздки мало бути питання блокади україно-польського кордону.

На Давоському форумі Зеленський обговорив зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою відрядження Туска.

13 січня 2024 року Туск заявив, що не дозволить будь-кому з представників польського уряду будувати політику на антиукраїнській позиції.

16 січня польські перевізники повністю розблокували кордон з Україною.

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