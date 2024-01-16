Дуда зустрівся із Зеленським у Давосі: сказав, що Туск буде в Києві за кілька днів

Анджей Дуда і Володимир Зеленський (Фото – канцелярія президента Польші)

На всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулася зустріч президента Польщі Анджея Дуди із українським лідером Володимиром Зеленським, під час якої було домовлено про переговори у Києві Зеленського із прем’єром Польщі Дональдом Туском. Про це повідомила канцелярія Дуди.

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"Ми говорили з президентом Зеленським про поточну ситуацію – на фронті та соціальну", - повідомив Дуда.

Він також запевнив Зеленського, що політика Варшави щодо України "буде стабільною і надалі залишатиметься політикою підтримки" і що він може "спокійно почати переговори" з Туском в Києві за кілька днів.

"Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо разом проводити", – додав Дуда.

ДОПОВНЕНО О 23:15. Зеленський повідомив, що вони з Дудою обговорили двосторонні відносини, зокрема взаємодію на треку євроінтеграції України.

"Скоординували наші позиції напередодні Вашингтонського саміту НАТО. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили подальшу оборонну підтримку нашої країни", – повідомив він.

13 січня Туск заявив, що не дозволить будь-кому з представників польського уряду будувати політику на антиукраїнській позиції.

16 січня польські перевізники повністю розблокували кордон з Україною.

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