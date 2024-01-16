Дуда встретился с Зеленским в Давосе: сказал, что Туск будет в Киеве через несколько дней

Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото – канцелярия президента Польши)

На всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча президента Польши Анджея Дуды с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которой было договорено о переговорах в Киеве Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском. Об этом сообщила канцелярия Дуды.

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"Мы говорили с президентом Зеленским о текущей ситуации – на фронте и социальной", – сообщил Дуда.

Он также заверил Зеленского, что политика Варшавы в отношении Украины "будет стабильной и в дальнейшем будет оставаться политикой поддержки" и что он может "спокойно начать переговоры" с Туском в Киеве через несколько дней.

"Я верю, что это будет хорошая политика, которую мы сможем вместе проводить", – добавил Дуда.

ДОПОЛНЕНО В 23:15. Зеленский сообщил, что они с Дудой обсудили двусторонние отношения, в частности взаимодействие на треке евроинтеграции Украины.

"Скоординировали наши позиции в преддверии Вашингтонского саммита НАТО. Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшую оборонную поддержку нашей страны", – сообщил он.

13 января Туск заявил, что не позволит кому-либо из представителей польского правительства строить политику на антиукраинской позиции.

16 января польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной.

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