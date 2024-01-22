Дональд Туск прибыл с визитом в Киев – фото

Там он встретится с Зеленским, Шмыгалем и Кулебой

Фото: Канцелярия премьера Польши (X)

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев. Об этом в Twitter (X) сообщила пресс-служба канцелярии польского премьера.

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"Премьер Дональд Туск начинает свой визит в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем", – говорится в сообщении.

Это первая официальная командировка Туска в Украину с момента назначения на должность 12 декабря 2023 года.

Глава польского правительства заявил о своем намерении приехать в Украину 28 декабря 2023 года. Целью поездки должен был быть вопрос блокады украино-польской границы.

На Давосском форуме Зеленский обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой командировку Туска.

13 января 2024 года Туск заявил, что не позволит никому из представителей польского правительства строить политику на антиукраинской позиции.

16 января польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной.

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