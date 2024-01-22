Дональд Туск прибыл с визитом в Киев – фото
Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев. Об этом в Twitter (X) сообщила пресс-служба канцелярии польского премьера.
"Премьер Дональд Туск начинает свой визит в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем", – говорится в сообщении.
Это первая официальная командировка Туска в Украину с момента назначения на должность 12 декабря 2023 года.
Глава польского правительства заявил о своем намерении приехать в Украину 28 декабря 2023 года. Целью поездки должен был быть вопрос блокады украино-польской границы.
На Давосском форуме Зеленский обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой командировку Туска.
- 13 января 2024 года Туск заявил, что не позволит никому из представителей польского правительства строить политику на антиукраинской позиции.
- 16 января польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной.
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