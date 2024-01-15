Україна отримає від Канади "безпекові запевнення", документ уже в заступника голови ОП – посол

Партнери уникають слова "гарантії", тому що їм потрібен документ щодо підтримки, який можна швидко надати Україні, пояснила пані посол Канади

Наталка Цмоць (Скриншот з відео)

Україна та Канада укладуть договір про "безпекові запевнення" по аналогії з документом, укладеним між Україною та Великою Британією, впродовж наступних тижнів будуть вестися перемовини. Про це повідомила пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць в інтерв'ю Європейській правді.

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За її словами, 12 січня, у день підписання договору між Україною та Британією, Канада вислала копію свого документа до заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, аби мати "більш детальні договори й розмови" впродовж наступних кілька тижнів, щоб закінчити відповідну угоду між двома країнами.

Журналіст запитав, чи це угода про безпекові гарантії, або безпекові запевнення (англ. security guarantees та security assurances).

"Я вважаю слово "запевнення" дуже важливим. Про це прем'єр Трюдо запевнив [президента] Зеленського під час його важливого візиту у вересні. Він сказав, що Канада зобов'язується надавати багаторічну підтримку і хоче це унормувати, і так само хоче переконатися, що Україна відчуває передбачуваність підтримки", – зазначила посадовиця.

На запитання, чому партнери уникають слова "гарантії", Цмоць відповіла, що у Канади та інших держав G7 є розуміння, що їм потрібен документ, які нададуть Україні запевнення – і це є терміновим питанням.

"Тому ми хочемо підготувати таку угоду, яку ми зможемо швидко надати Україні, щоб ми могли оголосити, що є угода між двома країнами. Ми вже довели, що Канада підтримує Україну. Тож у цій угоді буде те, що Канада вже робить", – пояснила вона.

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12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.

12 січня 2024 року Зеленський та прем'єр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду. LIGA.net публікувала повний текст британсько-українського договору. Він, зокрема, містить положення про оборонну та військову співпрацю, співпрацю у сфері безпеки та кібербезпеки, спільну боротьбу з російськими дезінформаційними кампаніями, політичну співпрацю тощо.

Міністр оборони Умєров переконаний, що підписана угода не повторить долі Будапештського меморандуму.

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