Зеленський зустрівся з Туском. Польща виділила пакет військової допомоги
Президент Володимир Зеленський провів переговори з польським прем'єром Дональдом Туском, за підсумками яких Польща оголосила про новий оборонний пакет. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", – написав Зеленський.
Він додав, що обговорив із Туском і можливості спільного виробництва зброї.
Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024
We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD
Прибувши до Києва 22 січня, Туск заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".
Під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем він вшанував пам'ять полеглих у боротьбі проти російської агресії українських військових.
- 13 січня 2024 року Туск сказав, що не дозволить будь-кому з представників польського уряду будувати політику на антиукраїнській позиції.
- 16 січня польські перевізники повністю розблокували кордон з Україною.
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