Зеленський зустрівся з Туском. Польща виділила пакет військової допомоги
Фото: Дональд Туск (Х)

Президент Володимир Зеленський провів переговори з польським прем'єром Дональдом Туском, за підсумками яких Польща оголосила про новий оборонний пакет. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", – написав Зеленський.

Він додав, що обговорив із Туском і можливості спільного виробництва зброї.

Прибувши до Києва 22 січня, Туск заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".

Під час зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем він вшанував пам'ять полеглих у боротьбі проти російської агресії українських військових.

ДОВІДКА
Останні офіційні повідомлення про військову допомогу Україні від Польщі зʼявлялись весною 2023 року. З того часу Варшава передавала Києву лише пакети гуманітарної допомоги. У вересні 2023 року тодішній польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Україні своєї військової допомоги: "Ми озброюємося самі, найсучаснішим озброєнням".
  • 13 січня 2024 року Туск сказав, що не дозволить будь-кому з представників польського уряду будувати політику на антиукраїнській позиції. 
  • 16 січня польські перевізники повністю розблокували кордон з Україною.

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