Зеленський зустрівся з Туском. Польща виділила пакет військової допомоги

Президент Володимир Зеленський провів переговори з польським прем'єром Дональдом Туском, за підсумками яких Польща оголосила про новий оборонний пакет. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", – написав Зеленський.

Він додав, що обговорив із Туском і можливості спільного виробництва зброї.

