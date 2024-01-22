Зеленский встретился с Туском. Польша выделила новый пакет военной помощи

Фото: Дональд Туск (Х)

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с польским премьером Дональдом Туском, по итогам которых Польша объявила о новом оборонном пакете. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", – написал Зеленский.

Он добавил, что обсудил с Туском и возможность совместного производства оружия.

Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.



We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024

Прибыв в Киев 22 января, Туск заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".

Во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он почтил память павших в борьбе против российской агрессии украинских военных.

13 января 2024 года Туск сказал, что не позволит любому из представителей польского правительства строить политику на антиукраинской позиции.

16 января польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной.

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