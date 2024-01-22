Зеленский встретился с Туском. Польша выделила новый пакет военной помощи
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с польским премьером Дональдом Туском, по итогам которых Польша объявила о новом оборонном пакете. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", – написал Зеленский.
Он добавил, что обсудил с Туском и возможность совместного производства оружия.
Today, we had very productive talks in Kyiv with @DonaldTusk about all aspects of Ukrainian-Polish bilateral relations.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024
We appreciate Poland's unwavering support and the new military aid package for Ukraine, as well as a new form of cooperation aimed at larger-scale arms… pic.twitter.com/m5QCm67acD
Прибыв в Киев 22 января, Туск заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".
Во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он почтил память павших в борьбе против российской агрессии украинских военных.
- 13 января 2024 года Туск сказал, что не позволит любому из представителей польского правительства строить политику на антиукраинской позиции.
- 16 января польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной.
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