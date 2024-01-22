Зеленский встретился с Туском. Польша выделила новый пакет военной помощи
Фото: Дональд Туск (Х)

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с польским премьером Дональдом Туском, по итогам которых Польша объявила о новом оборонном пакете. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины", – написал Зеленский.

Он добавил, что обсудил с Туском и возможность совместного производства оружия.

Прибыв в Киев 22 января, Туск заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".

Во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он почтил память павших в борьбе против российской агрессии украинских военных.

  • 13 января 2024 года Туск сказал, что не позволит любому из представителей польского правительства строить политику на антиукраинской позиции.
  • 16 января польские перевозчики полностью разблокировали границу с Украиной.

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