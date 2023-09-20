Моравецкий: Польша больше не вооружает Украину – нужно самой. Хаб НАТО продолжит работать
Польша сейчас не передает Украине никакого оружия своего производства, потому что занята перевооружением собственной армии "самым современным вооружением". Об этом сказал в интервью Polsat премьер-министр Матеуш Морвецкий.
На вопрос, будет ли Польша по-прежнему направлять Украине военную помощь, Моравецкий сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием".
"Если вы намерены защищаться, у вас должно быть чем защититься – такого принципа мы придерживаемся, поэтому сделали максимальные заказы", – ответил премьер.
Однако при этом Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему идет и никак не затронута", подчеркнул Моравецкий,
"Наш хаб в Жешуве, по согласованию с американцами и НАТО, по-прежнему работает, как и раньше, и будет работать и впредь", – заверил премьер.
Моравецкий также сказал в интервью, что просил власти Украины воздержаться от резкой риторики в связи с противоречиями по зерну, так как это играет на руку Кремлю.
"Вы же видите, как эту тему подхватили российские тролли", – сказал он.
Оружие польского производства, информация о передаче которого Украине в качестве военной помощи попало в публичную плоскость, включало САУ "Краб", ПЗРК "Перун" и автоматы "грот".
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