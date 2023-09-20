Моравецький: Польща більше не озброює Україну – потрібно самим. Хаб НАТО продовжить працювати

Польща зараз не передає Україні жодної зброї свого виробництва, бо зайнята переозброєнням власної армії "найсучаснішим озброєнням". Про це сказав у інтерв'ю Polsat прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

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На запитання, чи Польща, як і раніше, передаватиме Україні військову допомогу, Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, бо тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю".

"Якщо ви маєте намір захищатися, у вас має бути чимось захиститися – такого принципу ми дотримуємося, тому зробили максимальні замовлення", – відповів прем'єр.

Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передавання озброєнь від інших союзників, як і раніше, триває і ніяк не порушено", підкреслив Моравецький.

"Наш хаб у Жешуві, за погодженням з американцями та НАТО, працює, як і раніше, і працюватиме й надалі", – запевнив прем'єр.

Моравецький також сказав в інтерв'ю, що просив владу України утриматися від різкої риторики у зв'язку з суперечністю щодо зерна, оскільки це грає на руку Кремлю.

"Ви ж бачите, як цю тему підхопили російські тролі", – сказав він.

Зброя польського виробництва, інформація про передання якої Україні як військової допомоги потрапила до публічної площини, передбачала САУ "Краб", ПЗРК "Перун" та автомати "Грот".

15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати тимчасові заходи, які з травня обмежували вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника – на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Польща, Словаччина та Угорщина не захотіли виконувати рішення Єврокомісії та продовжили ембарго в односторонньому порядку.

19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив Польщу та Угорщину про намір ввести ембарго у відповідь.

Того ж дня у Нью-Йорку зірвалася запланована зустріч між президентами України та Польщі.

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