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Моравецький: Польща більше не озброює Україну – потрібно самим. Хаб НАТО продовжить працювати

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 22:58
Моравецький: Польща більше не озброює Україну – потрібно самим. Хаб НАТО продовжить працювати - Фото
Матеуш Моравецький (Фото - EPA)

Польща зараз не передає Україні жодної зброї свого виробництва, бо зайнята переозброєнням власної армії "найсучаснішим озброєнням". Про це сказав у інтерв'ю Polsat прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

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На запитання, чи Польща, як і раніше, передаватиме Україні військову допомогу, Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, бо тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю".

"Якщо ви маєте намір захищатися, у вас має бути чимось захиститися – такого принципу ми дотримуємося, тому зробили максимальні замовлення", – відповів прем'єр.

Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передавання озброєнь від інших союзників, як і раніше, триває і ніяк не порушено", підкреслив Моравецький.

"Наш хаб у Жешуві, за погодженням з американцями та НАТО, працює, як і раніше, і працюватиме й надалі", – запевнив прем'єр.

Моравецький також сказав в інтерв'ю, що просив владу України утриматися від різкої риторики у зв'язку з суперечністю щодо зерна, оскільки це грає на руку Кремлю.

"Ви ж бачите, як цю тему підхопили російські тролі", – сказав він.

Зброя польського виробництва, інформація про передання якої Україні як військової допомоги потрапила до публічної площини, передбачала САУ "Краб", ПЗРК "Перун" та автомати "Грот".

Сергій Бережний
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Матеуш МоравецькийПольщавійськова допомога
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