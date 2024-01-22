Польша присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Польша присоединилась к декларации стран "Большой семерки" относительно так называемых гарантий безопасности для Украины. Об этом на фоне визита польского премьера Дональда Туска в Киев сообщила пресс-служба его канцелярии.

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"Польша присоединилась к декларации G7 – декларации, целью которой является мобилизовать демократические страны в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Польское издание Polsat процитировало президента Владимира Зеленского: "Мы обсудили присоединение Польши к декларации G7. Благодарен за вашу готовность начать работу над соглашением безопасности между нашими странами".

Прибыв в Киев 22 января, Туск заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".

Во время встречи с украинским коллегой Денисом Шмыгалем он почтил память павших в борьбе против российской агрессии украинских военных.

Польша также объявила новый пакет военной помощи Украине.

12 января Зеленский и премьер Британии Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. LIGA.net публиковала полный текст.

Украина и Канада заключат договор об "заверениях безопасности", сообщила 15 января посол Цмоц.

16 января французский лидер Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP.

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