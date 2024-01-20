Президент Володимир Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод із низкою країн, а також надання Україні нових пакетів військової допомоги. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи", – заявив президент.

Він також повідомив про підготовку подальшої роботи з ключовими партнерами щодо конкретної оборонної підтримки – "вже зараз, цими тижнями й місяцями".

"Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз", – сказав Зеленський.

Він додав, що лише протягом минулої доби на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, і стійкість Сил оборони зараз, а також знищення ворога "критично важливі".

12 січня Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали двосторонню угоду про безпеку. LIGA.net публікувала повний текст.

публікувала повний текст. Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня посол Цмоц.

16 січня французький лідер Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP.

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