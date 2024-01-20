"Бачимо конкретні дати". Будуть нові угоди про гарантії і нові оборонні пакети – Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод із низкою країн, а також надання Україні нових пакетів військової допомоги. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи", – заявив президент.
Він також повідомив про підготовку подальшої роботи з ключовими партнерами щодо конкретної оборонної підтримки – "вже зараз, цими тижнями й місяцями".
"Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз", – сказав Зеленський.
Він додав, що лише протягом минулої доби на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень, і стійкість Сил оборони зараз, а також знищення ворога "критично важливі".
- 12 січня Зеленський та прем'єр Британії Сунак підписали двосторонню угоду про безпеку. LIGA.net публікувала повний текст.
- Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня посол Цмоц.
- 16 січня французький лідер Макрон анонсував візит до Києва, підписання угоди про гарантії безпеки, а також надання Україні ще 40 далекобійних ракет SCALP.
Читайте також: "Більше не потрібно просити". Зеленський та Сунак підписали угоду про безпеку: що це означає