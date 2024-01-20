Президент Владимир Зеленский анонсировал подписание новых договоров безопасности с рядом стран, а также предоставление Украине новых пакетов военной помощи. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Готовим новые соглашения с партнерами – сильные двусторонние соглашения. Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже мы видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", – заявил президент.

Он также сообщил о подготовке дальнейшей работы с ключевыми партнерами насчет конкретной оборонной поддержки – "уже сейчас, в эти недели и месяцы".

"Будут новые оборонные пакеты. Я благодарен всем друзьям Украины в мире, кто понимает, что поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны – нужны именно сейчас", – сказал Зеленский.

Он добавил, что только за прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений, и стойкость Сил обороны сейчас, а также уничтожение врага "критически важны".

12 января Зеленский и премьер Британии Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. LIGA.net публиковала полный текст.

публиковала полный текст. Украина и Канада заключат договор об "заверениях безопасности", сообщила 15 января посол Цмоц.

16 января французский лидер Макрон анонсировал визит в Киев, подписание соглашения о гарантиях безопасности, а также предоставление Украине еще 40 дальнобойных ракет SCALP.

Читайте также: "Больше не нужно просить". Зеленский и Сунак подписали соглашение о безопасности: что это значит