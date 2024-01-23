Падение ракеты в Пшеводуве: Польша прервала следствие по инциденту в 2022 году – RMF FM

По данным RMF FM, в прокуратуре заявили, что такое решение принято "в связи с долговременным препятствием, препятствующим дальнейшему производству"

Место взрыва ракеты в селе Пшеводув у границы с Украиной, 15 ноября 2022 года (Фото: EPA/Darek Delmanowicz)

Польша приостановила расследование инцидента с падением ракеты после массированного удара России по Украине в ноябре 2022 года, сообщило польское издание RMF FM. В результате этого удара погибли два человека в польском селе Пшеводув.

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По данным журналистов издания, расследование было приостановлено "в связи с отсутствием какого-либо сотрудничества со стороны Украины в объяснении этой трагедии".

В прокуратуре сообщили, написали журналисты, что такое решение было принято "в связи с долговременной помехой, препятствующей дальнейшему производству, которое заключается в ожидании выполнения запросов о международной правовой помощи".

Издание отметило, что польская сторона отправила свои запросы "много месяцев назад".

"Указывалось, в частности, на получение данных, которые позволят на 100% подтвердить, кто и откуда выпустил ракету", – проинформировали журналисты.

Журналисты подытожили, что "приостановление производства означает, что невозможно окончательно установить обстоятельства происшествия, а следовательно указать, кто именно виноват в смерти граждан Польши".

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Взрыв ракеты на территории зерносушилки в Пшеводуве, в результате которого погибли два человека, произошел днем 15 ноября, когда Россия нанесла массированный ракетный удар по объектам энергетики в Украине.

Польские власти тогда заявили, что это событие – несчастный случай. По предварительной оценке туда прилетела не российская крылатая ракета, а ракета украинской противовоздушной обороны.

Она попала в грузовые весы, куда заезжали грузовики с зерном, и уничтожила небольшое административное здание, расположенное рядом. Жертвами взрыва стали 62-летний тракторист, который вез зерно на взвешивание, и 60-летний заведующий складом.

Место взрыва ракеты в селе Пшеводув у границы с Украиной, 15 ноября 2022 года (Фото: EPA/Darek Delmanowicz)

Место взрыва ракеты в селе Пшеводув у границы с Украиной, 15 ноября 2022 года (Фото: EPA/Darek Delmanowicz)

18 ноября 2022 года министр иностранных дел Кулеба заявил, что эксперты от Украины работали на месте падения ракет в Польше.

По состоянию на утро воскресенья, 20 ноября 2022 года, в селе не было ни следователей и экспертов, работавших у воронки, ни полицейских, стоявших на въезде в населенный пункт: обследование территории было завершено.

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