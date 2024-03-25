Польша объяснила, почему не сбила российскую ракету 24 марта: Был риск для местных

Яцек Горышевский говорит, что если бы ракета летела вглубь Польши, могло быть принято решение сбить ее очередными парами самолетов F-16

Флаг Польши (Фото: Polskie Radio)

Польское военное командование знало, что российская ракета, которая утром 24 марта пролетела над Люблинским воеводством, "вернется в Украину" – поэтому ее не сбили. Кроме того, по словам спикера Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковника Яцека Горышевского, это было бы рискованно — прежде всего для поляков.

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"Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство", – сказал он.

По словам Горышевского, попытка сбить ракету составила бы серьезный риск для местных поляков.

"Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов – боевая нагрузка. После того как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки снаряда, который использовался для сбивания самой ракеты", – пояснил польский военный.

Вместе с тем, если бы ракета летела вглубь Польши, могло быть принято решение сбить ее очередными парами самолетов F-16, добавил он.

В ночь на 24 марта Россия ударила по Украине 29 крылатыми ракетами. Одна из них в 4:23 утра залетела на 39 секунд на территорию Польши в районе села Осердув. Польские военные на всякий случай подняли истребители, но не сбили ее – она вернулась на территорию Украины.

Министерство иностранных дел Польши подтвердило, что российская ракета ночью 24 марта нарушила воздушное пространство страны, заявив, что Варшава потребует от Москвы объяснений.

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