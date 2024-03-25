Польща пояснила, чому не збила російську ракету 24 березня: Був ризик для місцевих

Яцек Горишевський каже, що якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалено рішення збити її черговими парами літаків F-16

Прапор Польщі (Фото: Polskie Radio)

Польське військове командування знало, що російська ракета, яка вранці 24 березня пролетіла над Люблінщиною, "поверне назад в Україну" – тому її не збили. Крім того, за словами речника Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковника Яцека Горишевського, це було б ризиковано — передусім для поляків.

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"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір", – сказав він.

За словами Горишевського, спроба збити ракету становила б серйозний ризик для місцевих поляків.

"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів — бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки снаряда, який використовувався для збиття самої ракети", – пояснив польський військовий.

Разом з тим, якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалено рішення збити її черговими парами літаків F-16, додав він.

У ніч проти 24 березня Росія вдарила по Україні 29 крилатими ракетами. Одна з них о 4:23 ранку залетіла на 39 секунд на територію Польщі в районі села Осердув. Польські військові про всяк випадок підняли винищувачі, але не збили її – вона повернулася на територію України.

Міністерство закордонних справ Польщі підтвердило, що російська ракета уночі 24 березня порушила повітряний простір країни, заявивши, що Варшава вимагатиме від Москви пояснень.

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