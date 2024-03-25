Посол РФ не прийшов до польського МЗС після того, як ракета окупантів залетіла до Польщі

Фото: МЗС Польщі

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв проігнорував виклик польського Міністерства закордонних справ після інциденту з перетином російською ракетою повітряного простору Польщі під час ракетної атаки на Україну 24 березня. Про це повідомляє RMF24.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зауважили у польському МЗС, Варшава хотіла побачити дипломата РФ задля того, щоб вручити йому ноту протесту. Утім російський представник не прийшов до міністерства.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив, що міністерство сумнівається у надійності виконання своїх обов'язків дипломатом РФ, і йому передадуть протест в інший спосіб.

"Нас цікавить, чи виконує пан посол вказівки МЗС у Москві та чи здатен він належним чином представляти інтереси Російської Федерації у Варшаві", – наголосив речник МЗС.

Коментуючи російським пропагандистам рішення не з'являтись у МЗС, Андрєєв заявив, що "не бачить у цьому сенсу", адже Польща "не надала достатньо доказів" щодо ракети.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що ворожа ракета порушила польський повітряний простір, оскільки цілилася на прикордонну з країною Львівську область.