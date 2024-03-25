Посол РФ не пришел в польский МИД после того, как ракета окупантов залетела в Польшу
Посол России в Польше Сергей Андреев проигнорировал вызов польского министерства иностранных дел после инцидента с пересечением российской ракетой воздушного пространства Польши во время ракетной атаки на Украину 24 марта. Об этом сообщает RMF24.
Как отметили в польском МИДе, Варшава хотела увидеть дипломата РФ для того, чтобы вручить ему ноту протеста. Впрочем, российский представитель не пришел в министерство.
Представитель МИД Польши Павел Вронский заявил, что министерство сомневается в надежности выполнения своих обязанностей дипломатом РФ, и ему передадут протест другим способом.
"Нас интересует, выполняет ли господин посол указания МИД в Москве и способен ли он должным образом представлять интересы Российской Федерации в Варшаве", – подчеркнул спикер МИД.
Комментируя российским пропагандистам решение не появляться в МИДе, Андреев заявил, что "не видит в этом смысла", ведь Польша "не предоставила достаточно доказательств" относительно ракеты.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что вражеская ракета нарушила польское воздушное пространство, поскольку целилась на приграничную со страной Львовскую область.
- 24 марта Польша подняла собственную авиацию из-за ракетных обстрелов РФ территории Украины, после чего одна цель пересекла польское воздушное пространство.
- После нарушения воздушного пространства страны МИД Польши заявил, что потребует объяснений от РФ.
- Польское военное командование объяснило, что ракету не стали сбивать, потому что " это было бы рискованно".
- 25 марта глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Столтенбергом об этом инциденте.