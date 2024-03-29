Ракетная атака по Украине: Россия запустила разные типы ракет – Польша подняла авиацию

МИГ-31 (Фото: EPA)

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации. Об этом сообщали Воздушные силы Вооруженных сил Украины и Оперативное командование Польши.

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В 00:32 Воздушные Силы предупреждали об активности бортов Ту-95МС, а в 03:52 военные сообщили о пусках управляемых ракет.

В 04:53 Воздушные Силы сообщили о взлете трех МИГ-31К – носителей "Кинжалов", а в 04:54 – о пусках ракет.

В 04:59 Оперативное командование Польши сообщило о взлете авиации из-за "интенсивной деятельности дальней авиации Российской Федерации".

"Все необходимые процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены", – сообщили польские военные.

Поздно вечером 28 марта на Киевщине прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136.

24 марта Польша подняла собственную авиацию из-за ракетных обстрелов РФ территории Украины, после чего одна цель пересекла польское воздушное пространство.

После нарушения воздушного пространства страны МИД Польши заявил, что потребует объяснений от РФ.

Польское военное командование объяснило, что ракету не стали сбивать, потому что "это было бы рискованно".

25 марта глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Столтенбергом об этом инциденте.

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