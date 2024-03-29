Ракетная атака по Украине: Россия запустила разные типы ракет – Польша подняла авиацию
Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации. Об этом сообщали Воздушные силы Вооруженных сил Украины и Оперативное командование Польши.
В 00:32 Воздушные Силы предупреждали об активности бортов Ту-95МС, а в 03:52 военные сообщили о пусках управляемых ракет.
В 04:53 Воздушные Силы сообщили о взлете трех МИГ-31К – носителей "Кинжалов", а в 04:54 – о пусках ракет.
В 04:59 Оперативное командование Польши сообщило о взлете авиации из-за "интенсивной деятельности дальней авиации Российской Федерации".
"Все необходимые процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены", – сообщили польские военные.
Поздно вечером 28 марта на Киевщине прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136.
- 24 марта Польша подняла собственную авиацию из-за ракетных обстрелов РФ территории Украины, после чего одна цель пересекла польское воздушное пространство.
- После нарушения воздушного пространства страны МИД Польши заявил, что потребует объяснений от РФ.
- Польское военное командование объяснило, что ракету не стали сбивать, потому что "это было бы рискованно".
- 25 марта глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Столтенбергом об этом инциденте.
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