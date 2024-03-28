В Киевской области гремят взрывы, очередной налет "шахедов", угроза в разных областях
В Киевской области поздно вечером прогремели взрывы, российские оккупанты атакуют дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
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По словам чиновников, в области работают силы противовоздушной обороны.
Жителей призвали ничего не снимать и не выкладывать в сеть.
Также местные паблики сообщали о взрывах в районе Павлограда Днепропетровской области.
Командование Воздушных сил писало о группах "шахедов" в Полтавской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Черкасской и Днепропетровской областях.
Мониторинговые каналы заявляли о более чем 20 беспилотниках врага.
- 22 марта россияне совершили самую большую атаку на энергосистему Украины за все время войны. Для атаки они использовали 63 дрона-камикадзе и 88 ракет разного типа. Противовоздушной обороне удалось сбить 55 "шахедов" и 37 ракет.
- 27 марта после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые били по городу управляемым боеприпасом большого калибра — УМПБ Д-30СН. Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.
- Удар по Харькову бомбой УМПБ Д-30. Аналитик Коваленко рассказал о российском аналоге GLSDB.
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