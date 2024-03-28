В Киевской области гремят взрывы, очередной налет "шахедов", угроза в разных областях

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

В Киевской области поздно вечером прогремели взрывы, российские оккупанты атакуют дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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По словам чиновников, в области работают силы противовоздушной обороны.

Жителей призвали ничего не снимать и не выкладывать в сеть.

Также местные паблики сообщали о взрывах в районе Павлограда Днепропетровской области.

Командование Воздушных сил писало о группах "шахедов" в Полтавской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Мониторинговые каналы заявляли о более чем 20 беспилотниках врага.

27 марта после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые били по городу управляемым боеприпасом большого калибра — УМПБ Д-30СН. Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.

Удар по Харькову бомбой УМПБ Д-30. Аналитик Коваленко рассказал о российском аналоге GLSDB.

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