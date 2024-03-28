Аналог GLSDB России в бою: военный аналитик Коваленко рассказал, что такое УМПБ Д-30

Харьков, 27 марта (Фото: Харьковская ОВА)

Российская армия сейчас тестирует авиационную бомбу УМПБ Д-30СН в реальных боевых условиях. Это бомба – аналог американских GLSDB, проект которой Россия забросила в 2010-х годах, однако начала снова в начале полномасштабного вторжения в Украину. Об этом рассказал в комментарии для журналистки LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Коваленко рассказал, что сейчас проходит испытание УМПБ Д-30СН в реальных боевых условиях, так же как и с противокорабельной крылатой ракетой с гиперзвуковой воздушно-реактивной двигательной установкой "Циркон".

Военно-политический обозреватель акцентировал, что авиационная бомба УМПБ Д-30СН – это "скорее аналог американской GLSDB". В компиляции между собой авиационной бомбы, которой является GLSDB, – это GBU-39/B SDB, а также разгонный блок M26 от реактивного снаряда, который используют реактивные системы залпового огня M270 HIMARS и российские УМПБ Д-30СМ.

Россия в 2010-х годах создавала проект этих авиационных бомб с целью скопировать концепцию американских GLSDB: общую концепцию бомбы с реактивным двигателем. Однако, рассказал Коваленко, они не смогли ее реализовать полноценно и проект был закрыт.

С началом полномасштабного вторжения этот проект стал актуальным, отметил он.

"В целом, что он дает: это фактически авиационная бомба, которая сама по себе имеет более мощную боевую часть, чем реактивный снаряд 122 калибра для БМ-21 "Град" или даже для БМ-27 "Ураган", – объяснил Коваленко.

Остатки УМПБ Д-30СН в Мирнограде (Фото: Telegram)

Аналитик отметил, что эти авиабомбы могут наносить удары более высокоточно, чем реактивные системы залпового огня, а также нежели авиационные бомбы с универсальным модулем, планированием и коррекцией полета. Кроме того, УМПБ Д-30СН имеют:

→ более мощную боевую часть;

→ реактивный двигатель;

→ большее расстояние полета;

→ большую скорость.

"То есть фактически они по характеристикам лучше, но это не значит, что их много, что их будут использовать сотнями", – отметил Коваленко.

На вопрос журналиста, сбивали ли украинские системы противовоздушной обороны такие бомбы, Коваленко отметил, что, насколько ему известно, – пока нет.

В то же время фиксировалось использование такого оружия в Донецкой и Херсонской областях, были нанесены удары по Херсону.

"Поэтому в принципе их на определенных локациях использовали, но была информация, что они, несмотря на то что должны иметь достаточно неплохую точность, не попали туда, куда надо", – подытожил военно-политический обозреватель.

Вчера после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые били по городу управляемым боеприпасом большого калибра — УМПБ Д-30СН.

Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.

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