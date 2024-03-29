Россия нанесла ракетный удар по регионам: повреждены ТЭС и ГЭС – Укрэнерго
Ночью 29 марта Россия массированно атаковала энергетические объекты Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. Об этом сообщили в Укрэнерго.
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По данным компании, в Днепропетровской области применяют аварийные отключения света, в Харьковской – графики почасовых отключений.
Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.
- 22 марта 2024 года россияне совершили самую большую атаку на энергосистему Украины за все время войны. Для атаки они использовали 63 дрона-камикадзе и 88 ракет разного типа. Противовоздушной обороне удалось сбить 55 "шахедов" и 37 ракет.
- Повреждения были в разных регионах, но больше всего пострадал Харьков, где россиянам удалось создать блекаут. Также по ДнепроГЭС попало восемь ракет, станция выведена из строя.
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