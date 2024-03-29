Россия нанесла ракетный удар по регионам: повреждены ТЭС и ГЭС – Укрэнерго

В ночь на 29 марта Россия атаковала регионы Украины разными типами вооружения

МиГ-31 (Фото: EPA)

Ночью 29 марта Россия массированно атаковала энергетические объекты Украины: повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. Об этом сообщили в Укрэнерго.

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По данным компании, в Днепропетровской области применяют аварийные отключения света, в Харьковской – графики почасовых отключений.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

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