Из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области

Ракета Х-101 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В результате российской атаки в Хмельницкой области повреждены частные жилые дома и помещение бассейна детского лагеря. Об этом сообщили в обладминистрации.

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Из-за атаки РФ повреждения получили шесть частных жилых домов в общинах области, а также помещение бассейна детского лагеря – повреждены окна и крыши, отметили в ведомстве.

Пострадавших нет, работают все соответствующие службы, подытожили в ОВА.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты с Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.

В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры.

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