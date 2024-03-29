В Черкасской области прилет ракет по объекту энергетической инфраструктуры, разрушения
Российская армия нанесла ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области в ночь на 29 марта. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
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По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136.
Из-за падения обломков разрушено нежилое помещение, выбиты окна в частном доме.
В Уманском районе была сбита крылатая ракета.
Не обошлось без ракетных прилетов по объекту энергетической инфраструктуры. Все службы работают на местах, ликвидация последствий продолжается.
- Поздно вечером 28 марта в Киевской области прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136.
- Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.
- В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.
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