В Черкасской области прилет ракет по объекту энергетической инфраструктуры, разрушения

Табурец заявил, что сейчас идут работы по ликвидации последствий налета оккупантов

Российская ракета (Фото: ресурс оккупантов)

Российская армия нанесла ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области в ночь на 29 марта. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

Из-за падения обломков разрушено нежилое помещение, выбиты окна в частном доме.

В Уманском районе была сбита крылатая ракета.

Не обошлось без ракетных прилетов по объекту энергетической инфраструктуры. Все службы работают на местах, ликвидация последствий продолжается.

Поздно вечером 28 марта в Киевской области прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.

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