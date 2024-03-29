РФ ударила по Днепропетровской области: ранен ребенок, повреждены энергетические объекты

Фото: Telegram

В ночь на 29 марта российским атакам подверглись территории Днепропетровской области: повреждены энергетические объекты и дачный кооператив. Есть раненые гражданские, среди них ребенок. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

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По данным Лысака, повреждения получили энергетические объекты в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина – ему оказали необходимую медицинскую помощь, оправляться будет дома.

В Каменском враг также попал в дачный кооператив, где ранения получили еще пять человек, среди них – пятилетняя девочка.

Ребенку оказали медпомощь: она будет лечиться амбулаторно, как и женщины 19 и 47 лет, а двух мужчин, 36 и 47 лет, пришлось госпитализировать. Один из них – в тяжелом состоянии.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Также, по данным ОВА, в результате российского обстрела разрушены три дачных дома, еще четыре – повреждены. Изуродованы автомобили.

Ночью силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 10 беспилотников – в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах. Над Днепром уничтожили четыре ракеты.