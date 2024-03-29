РФ ударила по Днепропетровской области: ранен ребенок, повреждены энергетические объекты
В ночь на 29 марта российским атакам подверглись территории Днепропетровской области: повреждены энергетические объекты и дачный кооператив. Есть раненые гражданские, среди них ребенок. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
По данным Лысака, повреждения получили энергетические объекты в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина – ему оказали необходимую медицинскую помощь, оправляться будет дома.
В Каменском враг также попал в дачный кооператив, где ранения получили еще пять человек, среди них – пятилетняя девочка.
Ребенку оказали медпомощь: она будет лечиться амбулаторно, как и женщины 19 и 47 лет, а двух мужчин, 36 и 47 лет, пришлось госпитализировать. Один из них – в тяжелом состоянии.
Также, по данным ОВА, в результате российского обстрела разрушены три дачных дома, еще четыре – повреждены. Изуродованы автомобили.
Ночью силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 10 беспилотников – в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах. Над Днепром уничтожили четыре ракеты.
- Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.
- В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.