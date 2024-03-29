Росія вдарила по Дніпропетровщині: поранена дитина, пошкоджені енергетичні та цивільні об'єкти

Фото: Telegram

У ніч проти 29 березня російських атак зазнала територія Дніпропетровської області: пошкоджені енергетичні об'єкти й дачний кооператив. Є поранені цивільні, серед них — дитина. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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За даними Лисака, пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік – йому надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися буде вдома.

У Кам'янському ворог також влучив у дачний кооператив, де поранень зазнали ще п'ятеро людей, серед них — п'ятирічна дівчинка.

Дитині надали меддопомогу: вона лікуватиметься амбулаторно, як і жінки 19 та 47 років, а двох чоловіків, 36 та 47 років, довелося шпиталізувати. Один з них — у важкому стані.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Також, за даними ОВА, унаслідок російського обстрілу зруйновані три дачні будинки, ще чотири — пошкоджені. Понівечені автомобілі.

Уночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною 10 безпілотників — у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах. Над Дніпром знищили чотири ракети.