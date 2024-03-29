У Черкаській області приліт ракет по об'єкту енергетичної інфраструктури, є руйнування
Російська ракета (Фото: ресурс окупантів)

Російська армія завдала ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Черкащині в ніч проти 29 березня. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, сили протиповітряної оборони знищили шість дронів-камікадзе Shahed-136.

Через падіння уламків зруйновано нежитлове приміщення, вибито вікна у приватному будинку.

В Уманському районі було збито крилату ракету.

Не обійшлося без ракетних прильотів по об'єкту енергетичної інфраструктури. Усі служби працюють на місцях, ліквідація наслідків триває.

  • Пізно ввечері 28 березня на Київщині пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про злет авіації.
  • Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

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