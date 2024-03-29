У Черкаській області приліт ракет по об'єкту енергетичної інфраструктури, є руйнування

Табурець заявив, що зараз тривають роботи з ліквідації наслідків нальоту окупантів

Російська ракета (Фото: ресурс окупантів)

Російська армія завдала ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Черкащині в ніч проти 29 березня. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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За його словами, сили протиповітряної оборони знищили шість дронів-камікадзе Shahed-136.

Через падіння уламків зруйновано нежитлове приміщення, вибито вікна у приватному будинку.

В Уманському районі було збито крилату ракету.

Не обійшлося без ракетних прильотів по об'єкту енергетичної інфраструктури. Усі служби працюють на місцях, ліквідація наслідків триває.

Пізно ввечері 28 березня на Київщині пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136.

Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

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