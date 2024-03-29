У Молдові не зафіксували проліт російської ракети над своєю територією

Ілюстративне фото: російські ЗМІ

Молдова не зафіксувала проліт російської ракети її територією під час ракетної атаки РФ на Україну в ніч проти 29 березня. Про це повідомила Прикордонна поліція країни.

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У відомстві заявили, що сьогодні о 05:40 патрулі на контрольно-пропускних пунктах "Окниця", "Атаки", "Косауци" і "Сороки" почули щонайменше три вибухи на території України.

За даними Прикордонної поліції, українська сторона підтвердила, що в районі Новодністровська, розташованого недалеко від кордону з Молдовою, відбулися три пуски ракет.

"З приводу інформації про те, що минулої ночі російські ракети могли пролетіти над повітряним простором Молдови, зазначимо, що системи спостереження та моніторингу повітряного простору не виявили жодного несанкціонованого перетину повітряного простору країни", – заявили в Прикордонній поліції.

Під час російського обстрілу України в ніч проти 29 березня Telegram-канал Monitor писав, що дві ракети нібито перетнули державний кордон Молдови.

Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС.

Вранці того ж дня речник Повітряних сил ЗСУ Євлаш заявив, що інформація щодо того, чи залітали російські ракети на територію Молдови, уточнюється.

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