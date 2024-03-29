ЗСУ: Росія випустила 99 "шахедів", "Кинджалів", "Іскандерів", Х-59 та Х-101. Збито 84 цілі
Сили протиповітряної оборони збили 58 дронів-камікадзе Shahed-136 та 26 ракет різних типів під час масованої атаки російських окупантів у ніч проти 29 березня. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
За його словами, головною ціллю ворога були об'єкти паливного та енергетичного секторів.
Росіяни випустили 60 "шахедів", три аеробалістичні ракети "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К у Рязанській області та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму.
Також летіли дев'ять керованих ракет Х-59 із літаків Су-334, чотири крилаті ракети "Іскандер-К" з Курської області та 21 крилата ракета типу Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Працювали зенітники, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Збито 84 цілі – 58 безпілотників, 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, п'ять ракет Х-59 і всі ракети "Іскандер-К".
- Пізно ввечері 28 березня на Київщині пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136.
- Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про злет авіації.
- Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.
Читайте також: РФ вдарила по Дніпропетровській області: поранено дитину, пошкоджено енергетичні об'єкти