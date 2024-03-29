ЗСУ: Росія випустила 99 "шахедів", "Кинджалів", "Іскандерів", Х-59 та Х-101. Збито 84 цілі

Олещук заявив, що головною ціллю удару окупантів були об'єкти паливно-енергетичного сектора

Винищувач МіГ-31К та ракета "Кинджал" (Фото: ресурс окупантів)

Сили протиповітряної оборони збили 58 дронів-камікадзе Shahed-136 та 26 ракет різних типів під час масованої атаки російських окупантів у ніч проти 29 березня. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За його словами, головною ціллю ворога були об'єкти паливного та енергетичного секторів.

Росіяни випустили 60 "шахедів", три аеробалістичні ракети "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К у Рязанській області та дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму.

Також летіли дев'ять керованих ракет Х-59 із літаків Су-334, чотири крилаті ракети "Іскандер-К" з Курської області та 21 крилата ракета типу Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Працювали зенітники, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Збито 84 цілі – 58 безпілотників, 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, п'ять ракет Х-59 і всі ракети "Іскандер-К".

Пізно ввечері 28 березня на Київщині пролунали вибухи, російські окупанти атакували дронами-камікадзе Shahed-136.

Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни.

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