ВСУ: Россия выпустила 99 "шахедов", "Кинжалов", "Искандеров", Х-59 и Х-101. Сбито 84 цели

Олещук заявил, что главной целью удара оккупантов были объекты топливо-энергетического сектора

Истребитель МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: ресурс оккупантов)

Силы противовоздушной обороны сбили 58 дронов-камикадзе Shahed-136 и 26 ракет разных типов во время массированной атаки российских оккупантов в ночь на 29 марта. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

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По его словам, главной целью врага были объекты топливного и энергетического сектора.

Россияне выпустили 60 "шахедов", три аэробаллистические ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31К в Рязанской области и две баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.

Также летели девять управляемых ракет Х-59 с самолетов Су-334, четыре крылатые ракеты "Искандер-К" из Курской области и 21 крылатая ракета типа Х-101/Х-555 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Работали зенитчики, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. Сбито 84 цели — 58 беспилотников, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять ракет Х-59 и все ракеты "Искандер-К".

Поздно вечером 28 марта в Киевской области прогремели взрывы, российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed-136.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны.

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