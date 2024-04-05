Шмыгаль: За последние недели Россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ

По словам премьера, речь идет о более шести гигаваттах мощностей украинской энергосети

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

В последние недели Россия уничтожила 80% украинских теплоэлектроцентралей. Об этом в интервью ERR заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"К сожалению, Россия продолжает энергетический террор – только за последние недели россияне уничтожили более шести гигаваттов мощностей нашей энергосети <...> К сожалению, за последние недели Россия уничтожила 80% теплоэлектроцентралей", – рассказал он.

По словам премьера, это и гидроэнергетика, и угольная энергетика. Россияне продолжают бить ракетами по украинским энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы и генераторы.

Украина сотрудничает с союзниками, создавая децентрализованную систему поставок энергии, добавил Шмыгаль.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки повреждены детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.

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