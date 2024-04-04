Удари Росії по енергетиці потрібні для максимальної дестабілізації України — генерал СБУ

Ягун заявив, що електроенергії Україні вистачить у будь-якому разі, проблема лише у її доставленні

Віктор Ягун (Фото: скриншот з відео)

Російська армія активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України для максимальної дестабілізації держави. Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки України генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, росіяни розуміють, що у них закінчується вікно можливостей – ворог накопичив ракети, які необхідно застосовувати, а також дестабілізувати Україну.

Він зазначив, що мета таких атак — зробити життя українців нестерпним, спровокувати потік біженців та підірвати економіку.

"Хоча насправді ми розуміємо, що енергії нам вистачає, проблема лише у її доставленні. У цьому вже запевнили енергетики", – заявив Ягун.

Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про злет авіації.

Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджені дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Володимир Зеленський заявив, що свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

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