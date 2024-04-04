Удари Росії по енергетиці потрібні для максимальної дестабілізації України — генерал СБУ
Російська армія активізувала удари по енергетичній інфраструктурі України для максимальної дестабілізації держави. Про це заявив колишній заступник голови Служби безпеки України генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю LIGA.net.
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За його словами, росіяни розуміють, що у них закінчується вікно можливостей – ворог накопичив ракети, які необхідно застосовувати, а також дестабілізувати Україну.
Він зазначив, що мета таких атак — зробити життя українців нестерпним, спровокувати потік біженців та підірвати економіку.
"Хоча насправді ми розуміємо, що енергії нам вистачає, проблема лише у її доставленні. У цьому вже запевнили енергетики", – заявив Ягун.
- Вночі 29 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. В результаті польські військові повідомили про злет авіації.
- Внаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджені дитячий табір та будинки на Хмельниччині.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що свідомими цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.
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