Удары России по энергетике нужны для максимальной дестабилизации Украины — генерал СБУ
Российская армия активизировала удары по энергетической инфраструктуре Украины для максимальной дестабилизации страны. Об этом заявил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун в интервью LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, россияне понимают, что у них заканчивается окно возможностей — враг накопил ракеты, которые необходимо применять, а также дестабилизировать Украину.
Он отметил, что цель таких атак — сделать жизнь украинцев невыносимой, спровоцировать поток беженцев и подорвать экономику.
"Хотя на самом деле мы понимаем, что энергии нам хватает, проблема только в ее доставке. В этом уже заверили энергетики", — заявил Ягун.
- Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.
- В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки повреждены детский лагерь и дома в Хмельницкой области.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.
Читайте также: На ДнепроГЭС до сих пор разбирают завалы, ищем замену оборудованию — Минэнерго