Удары России по энергетике нужны для максимальной дестабилизации Украины — генерал СБУ

Ягун заявил, что электроэнергии Украине хватит в любом случае, проблема только в ее доставке

Виктор Ягун (Фото: скриншот с видео)

Российская армия активизировала удары по энергетической инфраструктуре Украины для максимальной дестабилизации страны. Об этом заявил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун в интервью LIGA.net.

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По его словам, россияне понимают, что у них заканчивается окно возможностей — враг накопил ракеты, которые необходимо применять, а также дестабилизировать Украину.

Он отметил, что цель таких атак — сделать жизнь украинцев невыносимой, спровоцировать поток беженцев и подорвать экономику.

"Хотя на самом деле мы понимаем, что энергии нам хватает, проблема только в ее доставке. В этом уже заверили энергетики", — заявил Ягун.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки повреждены детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.

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