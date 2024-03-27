На ДнепроГЭС до сих пор разбирают завалы, ищем замену оборудованию — Минэнерго

Гринчук заявила, что энергетика остается главной целью россиян, а Украине нужно усиление ПВО

ДнепроГЭС после прилета (Фото: Кабмин)

На Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье уже пятый день идет разбор завалов после ракетного удара россиян 22 марта. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

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По ее словам, на станции продолжают разбирать завалы и оценивать состояние оборудования.

Она отметила: то оборудование, которое подлежит ремонту, будут восстанавливать, а разрушенному ищут замену и будут пытаться провести ремонт как можно скорее.

Гринчук заявила, что энергетика является главной целью для оккупантов, поэтому украинцы должны быть готовы к "разным вариантам развития событий".

"Энергетики делают все возможное для защиты объектов и восстановления поврежденных, но надо усиление ПВО", — заявила замминистра.

Ранее глава Укргидроэнерго сообщил, что было два прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2, повреждения серьезные.

Утром 22 марта российская армия ударила по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов, а также десятками дронов-камикадзе Shahed-136, всего было выпущено 151 средство воздушного нападения. Есть погибшие и раненые.

Российская армия нанесла ракетный удар по дамбе Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, работают спасатели и энергетики, чтобы ликвидировать последствия многочисленных ударов. Проезд по дамбе полностью перекрыли. Угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет, заявляли в Укрэнерго.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепровскую ГЭС во время ночного обстрела попали восемь ракет, пока объект выведен из строя, но опасности для граждан нет.

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